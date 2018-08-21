Epic Games'ten ayrıldıktan sonra bir türlü kariyerini rayına oturtamayan Cliff Bleazinski, yaşadıklarını anlattığı bir kitap yazmaya başladığını duyurdu ve kitabından bir bölüm yayınladı.

Cliff Bleazinski yaşadıklarını, yükselişini ve düşüşünü anlatan kitap yazıyor

Gears of war ve Unreal'in oyun dünyasındaki yeri tartışılmaz. Cliff Bleazinski bu başarılarısıyla Epic Games'i çok farklı bir yere getirdi ve firmadan ayrıldı. Daha sonra Boss Key Productions'u kuran Cliff Bleazinski, yeni stüdyosunda beklenen başarıyı gösteremedi. Geçtiğimiz günlerde yaşadıklarını anlatan bir kitap yazdığını açıklayan Cliff Bleazinski kitabında; . Epic Games'deki döneminden ve daha sonra kendi stüdyosu olan Boss Key'de başından geçen zorluklardan bahsedecek. Bleszinski, Boss Key'deki düşüşünü anlattığı bir bölüm yayınladı. Kitabının diğer bölümlerinde ise, babasının ve yeğeninin ölümü, ilk evliliğinin nasıl bittiği ve ikinci eşiyle nasıl tanıştığı üzerine olacak. Şüphesiz oyun dünyasının en tartışılan ve göz önünde olan isimlerinden Cliff Bleazinski'nin bu kitabı çok konuşulacaktır.



