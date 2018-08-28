Gazişehir Gaziantep’te İsmail Konuk ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu İsmail Konuk ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Konuk’a takımımız forması altında göstermiş olduğu başarı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaleci Fatih Gülmez’in de Tire 1922 Spor’a sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

AA