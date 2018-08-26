Gazişehir Gaziantep - Adana Demirspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1’inci Lig'in 3'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.
16’ncı dakikada Pote ceza alanı içerisinde defans oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Pote’nin kullandığı penaltıda top kaleci Günay’da kaldı.
18’inci dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Pote'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
45’inci dakikada topla ceza alanı ön çizgisinde buluşan Kubilay’ın sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
66’ncı dakikada Kosecki’nin ceza alanı içine gönderdiği topa Kage gelişine vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma Adana Demirspor’un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Ahmet, Yalçın, Poepon, Okan (Dk. 78 Wanderson), Kubilay, Gökhan (Dk. 78 Segbafia), Balogun (Dk. 62 Chabbi), Mehmet, Rıdvan, Del Valle
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar, Tayyib, Galip, Traore, Pote, Kage (Dk. 78 Berk), Mitrovic, Hakan, Murat (Dk. 63 Emre), Batuhan, Kosecki (Dk. 90 Erdal)
GOLLER: Dk. 18 Pote (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Mehmet, Balogun, Ahmet, Kubilay (Gazişehir Gaziantep) - Galip, Murat, Tayyib, Çağlar, Emre (Adana Demirspor)