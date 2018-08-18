Gaziantep Basketbol’da transfer tamam

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol’un genel menajeri Boray Dai, transfer çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde 5 yabancı oyuncu ve 2 de genç ismi kadrolarına kattıklarını söyledi.

Geçen seneki kadrolarını da büyük oranda koruduklarını ifade eden Dai, "Transfer çalışmalarımızı şu an için tamamladık. Artık lige odaklanacağız." diye konuştu.

Dai, bu sezon daha mütevazi bir kadroyla mücadele edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen seneye göre bütçemizi daha da kıstık. Malum ülkemizdeki yaşanan ekonomik durum nedeniyle. Biz zaten misyonumuzu da biraz değiştirdik. Amaç altyapıya yatırım, araç olarak da A takımımızı kullanacağız. Bu lig Avrupa’nın en değerli liglerinden birisi. Biz de bu ligdeyiz. Bizim için önemli olan kalıcı olup, altyapıdan her sene oyuncu çıkarabilmek. Yani her sene ortalama 2 oyuncumuzu A takıma taşımak istiyoruz. Bunun için çalışacağız artık. Çok paralar harcayıp büyük hedefler de koymayacağız. Koşan, mücadele eden, kimyası düzgün takım kurarak üst sıralarda yer almaya çalışacağız."

AA