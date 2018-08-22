Geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı da bir süre forma giyemeyen Danilo Gallinari, FIBA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Eylül ayında oynanacak karşılaşmalarda forma giymek istiyor ve Clippers ile görüşme halinde.

İtalyan oyuncu daha önce sakatlığından dolayı izin alamadığını fakat bu kez milli formayı giyebilmek için Los Angeles Clippers ile görüşmek istediğini belirtmişti.

Sportando kaynaklarına göre Gallinari yüksek ihtimalle forma giyemeyecek. Fakat takım ile oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Sportando