Galatasaraylı taraftarlardan örnek davranış

Galatasaray'ın Grey Weekend organizasyonu kapsamında ultrAslan AVRUPA'nın GS Store'lardan aldığı 1250 adet şampiyonluk tişörtünü, ultrAslan UNI, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlara ulaştırdı.

Tişörtleri Batman'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, Yedi Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ve Batman Belediyesi yaz kursu öğrencilerine ulaştırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumlarımızda ve Siirt İl Müdürlüğü'ne bağlı Siirt Sevgi Evi'nde kalan minik taraftarlara hediye edildi.

Ayrıca Hatay Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne, Mardin Arıklı Köyü'ne, Diyarbakır Çocuk Yuvası Ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde Lösemi Hastası taraftarlara götürüldü.



