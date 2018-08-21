Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezonun ortasında İgor Tudor’un yerine göreve gelmesi sonrasında yükselen bir performans gösteren Galatasaray, sahasında rakiplerine şans tanımadı.

Son olarak Türk Telekom Stadı’nda bu kez Göztepe’yi mağlup eden Sarı-Kırmızılılar’ın evindeki namağlup serisi de 20’ye çıktı. Bu süreçte 19 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cim Bom, sadece geçen sezon taraftarı önünde Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

Fernando Muslera güven veriyor

Galatasaray’ın tartışmasız en önemli oyuncularının başında gelen Fernando Muslera, bu sezona da iyi başladı. Sarı- Kırmızılılar’ın Uruguaylı file bekçisi ligin ilk iki haftasındaki Ankaragücü ve Göztepe maçlarındaki performansıyla alkışı hak etti. İki maçın toplamında sadece 1 kez kalesini gole kapatamayan Muslera, özellikle kaleci antrenörü Taffarel’in de etkisiyle bu sezon çok daha iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Kaptan Selçuk artık joker

Sarı-Kırmızılılar’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaptan Selçuk İnan, bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in jokeri konumunda yer alıyor. Terim yeni sezonda oynanan 3 resmi maçta da sonradan oyuna soktuğu Selçuk, kimi zaman savunmanın önünde kimi zaman da hücuma yakın olarak oynatıldı. Tecrübeli futbolcu ayrıca düzenli olarak oynamamasına rağmen takım içindeki liderlik görevini de başarıyla yerine getiriyor.

Serdar Aziz haftaya sahada

Sol arka adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymeyen Serdar Aziz’in önemli bir durumunun olmadığı bildirildi. Serdar’ın bu hafta içinde takımla birlikte idmanlara başlayacağı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de Süper Lig’in 3. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinde Maicon’un savunmadaki partneri olarak tekrar Serdar’a, Ahmet Çalık’ın yerine forma vereceği öğrenildi.

Sinan Gümüş şansını tüketti

Fatih Terim ligde iki maçtır ilk 11’de şans verdiği Sinan Gümüş adeta kayıplarda. Ankaragücü karşılaşmasının ardından Göztepe mücadelesinde de etkisiz kalan Sinan, 61. dakikada kenara alınmıştı. Galatasaray’ın hocası, Alanyaspor maçında Sinan’ı kulübeye çekmeyi düşünüyor.