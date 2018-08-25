Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Anthony Modeste'nin birkaç saat içinde Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un muhabirlerinden Loic Tanzi'nin paylaştığı habere göre Cim Bom, Alman ekibi Köln'ün de talip olduğu golcü futbolcunun transferini bitirmek üzere.

Tanzi, Fransız santrforun ilerleyen saatlerde İstanbul'a gelerek son detayları görüşeceği ve Sarı Kırmızılılar'a imza atacağını kaydetti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini bu yaz Köln'den 29 milyon euro karşılığında almıştı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr