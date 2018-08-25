7DAYS EuroCup'ta temsilcimiz Galatasaray ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Fransız ekibi Monaco, Remi Barry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezona Makedon ekibi Ohrid'in formasıyla başlayan Barry; ligde 25.8 sayı, 8.9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. Sezonun ikinci yarısında Hırvatistan'da Jazine forması giyen 26 yaşındaki oyuncu; 18.8 sayı, 6.8 ribaunt, 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı.

Barry, Makedonya ve Hırvatistan'ın ardından ise sezonu Fransa İkinci Ligi'nde Poitiers formasıyla noktalamıştı.

Fransız oyuncu, Monaco ile bu sezon ilk EuroCup deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.