Galatasaray'ın rakibi Monaco'dan Remi Barry takviyesi

7DAYS EuroCup'ta temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Fransız ekibi Monaco, Remi Barry'i kadrosuna kattı.

25 Ağustos 2018, Cumartesi 20:53
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7DAYS EuroCup'ta temsilcimiz Galatasaray ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Fransız ekibi Monaco, Remi Barry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Geçtiğimiz sezona Makedon ekibi Ohrid'in formasıyla başlayan Barry; ligde 25.8 sayı, 8.9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. Sezonun ikinci yarısında Hırvatistan'da Jazine forması giyen 26 yaşındaki oyuncu; 18.8 sayı, 6.8 ribaunt, 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı. 

Barry, Makedonya ve Hırvatistan'ın ardından ise sezonu Fransa İkinci Ligi'nde Poitiers formasıyla noktalamıştı. 

Fransız oyuncu, Monaco ile bu sezon ilk EuroCup deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

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