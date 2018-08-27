Galatasaray teknik direktör Fatih Terim’in istekleri doğrultusunda yapılan transferlerle adeta seviye atladı. Son olarak Badou Ndiaye’yi kiralayan yönetim, Terim’in orta sahaya yönelik bütün taleplerini yerine getirdi. G.Saray’da yer alan 12 orta saha oyuncusunun toplam değeri Süper Lig’deki diğer takımlara fark attı.

66 milyon 350 bin Euro değerinde olan Galatasaray takımının merkezi, 82.1 milyon Euro değerinde olan Beşiktaş ve 81.3 milyon Euro değerindeki Fenerbahçe dışında Süper Lig’de mücadele eden 15 takımın toplam değerlerini solladı. Sarı kırmızılılar toplamda 97 milyon 550 bin Euro kadro değeri ile Süper Lig’in en değerli takımı konumuna geldi.

Diğer taraftan forvet arayışını sürdüren G.Saray, Modeste transferini bitirme aşamasına geldi. Yıllık 3 milyon Euro’ya söz kesilen ancak 5 milyon Euro imza parası istediği için henüz imza atmayan Fransız oyuncuyla 1-2 gün içinde anlaşma sağlanması bekleniyor. Bu arada 1 yıllığına kiralanan Ndiaye de bugün İstanbul’a gelecek.

Galatasaray orta sahasının değerleri

Fernando 5.75

Donk 1.5

Ndiaye 15

Selçuk İnan 1.2

Belhanda 7

Emre Akbaba 5.5

Rodrigues 8

Feghouli 7.5

Sinan Gümüş 2

Yunus Akgün 0.15

Onyekuru 10

Tolga Ciğerci 2.75

Kaynak: Hürriyet