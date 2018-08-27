Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi kamp programında çeşitli değişiklikler olduğu duyuruldu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın sezon öncesi kamp programında daha önce açıklanan programa göre çeşitli zaruri değişiklikler olmuştur.

Buna göre; 27 Ağustos Pazartesi günü Bolu’ya hareket edecek olan takımımız, 1 Eylül Cumartesi’ye kadar çalışmalarını Bolu’da sürdürecek.

Bolu kampının ardından İstanbul’a dönecek olan takımımız 4 Eylül Salı günü saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile bir hazırlık maçı oynayacak.

6 Eylül Perşembe günü İzmir’e hareket edecek takımımız burada iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak:

İzmir’de takımımızın maç takvimi şöyle:

7 Eylül Cuma 18:00 | Galatasaray – Türk Telekom

8 Eylül Cumartesi 16:00 | Galatasaray – Pınar Karşıyaka

İzmir’deki turnuvanın ardından İstanbul’a dönecek takımımız, Sinan Erdem Spor Salonu’nda üç hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Bu maçların programı ise şöyle:

11 Eylül Salı | Galatasaray – Sakarya BB

14 Eylül Cuma | Galatasaray – Türk Telekom

15 Eylül Cumartesi | Galatasaray – Lokomotiv Kuban

20 Eylül’de Yunanistan’ın Girit şehrinde uluslararası bir hazırlık turnuvasına katılacak takımımızın maç takvimi şöyle:

21 Eylül Cuma | Galatasaray – Unics Kazan / Olympiakos – Hapoel Jerusalem

23 Eylül Pazar | Üçüncülük maçı ve final maçı

* İstanbul ve Girit’te oynanacak hazırlık karşılaşmalarının saatleri daha sonra belli olacaktır.

Girit Turnuvası’nın ardından İstanbul’a dönecek takımımız, 27 Eylül Perşembe günü Bahçeşehir Koleji ile bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak ve daha sonra 2 Ekim Salı günü oynayacağı 7DAYS EuroCup mücadelesi Morabanc Andorra maçının hazırlıklarına başlayacak."