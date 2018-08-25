Bafetimbi Gomis’i Al Hilal kulübüne gönderen Galatasaray’ın elinde tek santrfor Eren Derdiyok kaldı.

Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor maçına kadar takviye yapamazsa, Terim mecburen tecrübeli golcüyle sahaya çıkacak. Ancak idmanlarda çeşitli alternatifler deneniyor. Bunlardan biri, Onyekuru’nun ileri uçta oynaması. Ayrıca Muğdat da bu bölge için düşünülen isimlerden.

Buna rağmen Terim’in en önemli talebi, pazartesi günkü maça kadar Şampiyonlar Ligi ayarında, fiziksel açıdan hazır bir golcünün transfer edilerek, kadroya katılması.