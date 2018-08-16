Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçememesi sonrasında Kupa 1’de Türkiye’deki tek takım olacak. Bundan dolayı 15.2 milyon Euro’luk ayak pastı parası ve yaklaşık 6 milyon Euro’luk pazarlama gelirine ek olarak Fenerbahçe’nin de 6 milyon Euro’luk payının sahibi olacak Sarı-Kırmızılılar, bununla beraber Bafetimbi Gomis’i satıp Fransız futbolcudan da 10 milyon Euro’luk bir gelir bekliyor. Katar ve Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde bulunan 33 yaşındaki ismi gönderip gelecek parayı da transfere yatırmayı planlayan Aslan, bu doğrultudaki hedeflerini de belirledi.

Denayer atağı yapılacak

Sarı-Kırmızılılar, transferde ilk olarak takımda daha önce 2 kez kiralık olarak forma giyen Jason Denayer’i renklerine bağlayacak. İngiltere Premier Lig devi Manchester City’nin kadro planları arasında yer almayan Belçikalı stoperin, tekrar kiralanması bekleniyor. Yönetim, başarılı futbolcu için bu hafta resmi temaslarda bulunmak için İngiltere’nin yolunu tutacak.

Ndiaye ısrarı sürüyor

Merkez orta saha transferi konusunda geçen sezonun ara transfer döneminde Stoke City’ye kiralanan Badou Ndiaye’nin peşini bırakmayan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in ısrarı sonrasında 27 yaşındaki oyuncu için de atağa kalkacak. Tecrübeli isim için yönetimin, kiralama formülüyle Stoke City’yi ikna etmeye çalıştığı, deneyimli ismin ise Aslan’a gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Forvette hedef belli

Gomis’in satışı halinde hücum hattını yeni bir isimle güçlendirecek olan Galatasaray, bu doğrultudaki hedefini de belirledi. Cim Bom, İngiltere’de Watford forması giyen Stefano Okaka için temaslara şimdiden başladı. 29 yaşındaki oyuncu için hem kulübü hem de menaceriyle temaslarını kuran Cim Bom, Gomis’in olası ayrılığı sonrasında bu transferi de bitirmek istiyor.