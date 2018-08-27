Galatasaray’ın Ndiaye hasreti bitiyor... Sarı-Kırmızılılar’ın hem Stoke City hem de kendisiyle anlaştığı Senegalli futbolcu, 1 haftalık ‘geldi geliyor’ denirken, bavullarını topladı ve yola çıkıyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir aksilik çıkmazsa bugün İstanbul’da olacak ve Türk Telekom Stadı’nda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarla buluşacak.

Mücadeleyi tribünden izlemesi beklenen Ndiaye, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takıma katılarak hazırlıklara başlayacak.

Cim Bom’un isteği ağır bastı

Galatasaray geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro’ya aldığı Ndiaye’yi, devre arasında 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye yollamıştı. Ancak İngiliz takımı, ligin ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alınca bir alt lige düştü ve Ndiaye ayrılmak istediğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcunun Premier Lig’de oynama isteğine rağmen, Galatasaray cephesinin ısrarı ağır bastı ve taraflar anlaşmaya vardı.