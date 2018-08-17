Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Lionel Carole'e menajeri kulüp buldu. Strasbourg ile anlaşan ve ülkesine imza atmaya giden Fransız sol bek dün idmana çıkmadı.

Bonservis olarak 600 bin Euro alacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun 700 bin Euro yıllık maliyetinden de kurtulacak.

Nagatomo'ya alternatif arayan Galatasaray'ın gündemindeki isim ise Türk pasaportuna da sahip olan Bursasporlu Aziz Behich.

Bursaspor ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan Avustralyalı sol bek, geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. (Sabah)