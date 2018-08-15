Galatasaray'da son dakika transfer haberlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın Gomis'i 11 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi. Geçen sezon Douglas Luiz’i Girona’ya kiralayan Manchester City, bu yıl da genç yıldızını kiralık olarak gönderecek. Guardiola, “Oynaması gerekiyor ve kiralayacağız” derken, Galatasaray’ın dışında bazı İspanyol kulüpleri de Luiz’in peşinde... Galatasaray’da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka’nın kiralanmasına sıcak bakıyor. Badou Ndiaye'yi Everton ve Borussia Dortmund'a satamayan Stoke City için Championship'te oynamak istemeyen oyuncusunu kiralamaktan başka çare kalmadı. İşte detaylar...

GOMİS GİDİYOR! MITROGLOU GELİYOR...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Haziran ayından beri süren Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi. 3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan ve yeni sezona isteksiz hazırlanan Gomis, Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından Süper Lig'deki ilk hafta sınavında Ankaragücü deplasmanında yedek oturmuştu. Galatasaray yönetiminin Gomis'in ayrılık ihtimali üzerine Yunan santrfor Kostas Mitroglou'yu kiralamak için Marsilya ile temasa geçtiği, Fransız kulübünün de ideal 11'inde olmayan forvetinden vazgeçebileceği ifade edildi. 30 yaşındaki Kostas Mitroglou, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili ve rakip defansa pres özelliğiyle dikkat çekiyor. Kostas'ın yıllık ücretinin de Bafetimbi Gomis'in aldığı rakamın altında olacağı gelen haberler arasında.

13 gol attı

Benfica'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Mitroglou geçen sezon Marsilya'da 9 lig maçında 11'de görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 resmi maçta 13 gol attı.

GALATASARAY'A DOUGLAS LUIZ MÜJDESİ

Denayer dışında Galatasaray’ın Manchester City’den istediği bir isim daha var; o da Douglas Luiz. 20 yaşındaki başarılı futbolcu için geçen sezon 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İngiliz devi, tüm çabalarına rağmen Brezilyalı isme çalışma izni çıkartamadı. Bu konuda İngiliz yetkililere isyan eden Pep Guardiola, “Ben ve Tite (Brezilya Milli Takım hocası) onu yakından tanıyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. Ancak çalışma izni vermeyenler, onu tanımıyorlar. Yeteneğini bilmiyorlar. Biz Luiz için 12 milyon Euro harcadık. Premier Lig’de oynayacak kapasitesi onda fazlasıyla var. Ancak çalışma izni alamadık. Anlaması zor olsa da kuralları kabul etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İspanyollar da istiyor

Geçen sezon Douglas Luiz’i Girona’ya kiralayan Manchester City, bu yıl da genç yıldızını kiralık olarak gönderecek. Guardiola, “Oynaması gerekiyor ve kiralayacağız” derken, Galatasaray’ın dışında bazı İspanyol kulüpleri de Luiz’in peşinde...

GERVINHO'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

31 yaşındaki forvet yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmak istiyor. Ancak yönetimin önceliği stoper ve orta saha transferi. Bu iki bölgeye takviye yapıldıktan sonra ancak Gervinho konusunun gündeme gelebileceği öğrenildi. Arsenal, Lille ve Roma gibi kulüplerde forma giydikten sonra Çin’e giden Gervinho, Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba’nın da Fildişi Sahili Milli Takımı’ndan arkadaşı.

GALATASARAY'DAN OKAKA ATAĞI!

Galatasaray’da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka’nın kiralanmasına sıcak bakıyor.

Premier Lig’in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan Watford’da Okaka kadroya alınmadı. Futbol hayatına İtalya’da Roma’da başlayan Okaka, A takıma çıktıktan sonra sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma’ya kiralandı. 2012 yılında Parma’ya bonservisiyle geçen Okaka, Spezia Calcio takımına kiralanırken, 2014’te ise Sampdoria’ya transfer oldu.

Sampdoria’dan 2015 yılında Anderlecht’e geçen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, burada kendini göstererek 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2016 yaz transfer döneminde Watford’un yolunu tutmuştu. Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak:Yeni Şafak

EMRE AKBABA İÇİN SON TEKLİF

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray ile Alanyaspor arasında Emre Akbaba pazarlığında sarı kırmızılı yönetim son teklifini yaptı ve kabul edilmemesi halinde yıldız futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağını turuncu- yeşilli kulübün yönetimine bildirdi. Kontratının son yılına giren Emre Akbaba için 2.8 milyon Euro artı bir futbolcu öneren G.Saray'ın bu teklifi sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın yönetimine "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor. Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi. Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

BADOU NDİAYE İLE BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Badou Ndiaye'yi Everton ve Borussia Dortmund'a satamayan Stoke City için Championship'te oynamak istemeyen oyuncusunu kiralamaktan başka çare kalmadı. 2 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli talep eden Stoke ile pazarlıkları sürdüren G.Saray, Ndiaye'nin dönüşünü dört gözle bekliyor. Teknik heyete göre; Senegalli'nin dönüşü Fernando ve Onyekuru'nun performanslarını üst seviyeye çıkaracak. Fernando asıl pozisyonu 6 numaraya geçecek... Onyekuru ise dikine oynayan Ndiaye'den olumlu etkilenecek.