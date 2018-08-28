Galatasaray aradığı stoperi Milan’da buldu. Cim-Bom’un, Milan’ın tecrübeli stoperi Cristian Zapata’yı kadrosuna katacağı ifade edildi.

İtalyan ekibinin gözden çıkardığı 31 yaşındaki Kolombiyalı stoperle anlaşan sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor. Cim-Bom, İtalyanlara bonservis olarak 1.5 milyon euro önerdi. Milan, pazarlık masasına 2.5 milyon euro ile otururken, taraflar arasında çok ufak detayların kaldığı bildirildi.

Galatasaray’ın forvet için düşündüğü Anthony Modeste’nin olmayacağı açıklandı. Çin’de mutsuz olduğu için TJ Quanjian’la yollarını ayıran 30 yaşındaki forvetin durumunu araştıran sarı-kırmızılılar, “Usulsüz fesih” riski nedeniyle bu transferden uzaklaştı.

Diğer taraftan Fransız basını, Galatasaray’ın alternatif olarak Rennes’ten Diafra Sakho’yla ilgilendiğini iddia etti.

Kaynak: Skorer





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