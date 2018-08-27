Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan Galatasaray, Porto’nun 26 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar'ı kiralamak için çalışma içine girerken, Portekiz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

Kiralama teklifi: 2.5 milyon euro

Portekizliler daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelen Aboubakar’ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray’ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi. Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek.

Kaynak: Skorer

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