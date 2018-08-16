Galatasaray’dan Abdulhamit Gül ve Murat Kurum’a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyarette bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Başkan Cengiz’in ziyaretinde, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener de yer aldı.

Abdulhamit Gül ve Murat Kurum’u makamlarında ziyaret eden sarı-kırmızılı heyet, Gül ve Kurum’a Galatasaray forması hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a yapılan ziyarette, kulübün Kemerburgaz projesi ile ilgili görüşüldü.