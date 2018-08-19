Manchester City’nin Denayer’i Lyon’a satmasının ardından Galatasaray’ın gündemine Milan’ın stoperi Mateo Musacchio girdi.

Emre transferinde Galatasaray taraftarının istediği olurken, Jason Denayer konusunda ise mutlu son yaşanmadı. Lyon, bonservisiyle birlikte Belçikalı stoperin Manchester City’den transfer ettiğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılılar’da stoper hedefi değişti.

Cim Bom’un gündemine Milan forması giyen Mateo Musacchio geldi. İtalyan ekibiyle yakın ilişkiler içinde olan Fatih Terim, Arjantinli savunmacının kiralanması konusunda önümüzdeki hafta nabız yoklayacak.