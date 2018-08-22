Lionel Carole ile yollarını ayıran Galatasaray’da sol beke yeni aday Eren Albayrak oldu. Nagatomo’nun arkasında bekleyecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar Konyaspor’la yolları ayrılan 27 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

Skorer'de yer alan habere göre Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da forma giyen Eren Albayrak’ın borservisinin olmaması bu transferin önünü açtı.

Teknik kadronun listedeki oyuncularla ilgili son bir değerlendirme yapacağı ve buna göre Eren’in transferinin masaya yatırılacağı belirtildi. Eren ise Galatasaray’ın kendisiyle ilgili vereceği karara göre hareket edecek.