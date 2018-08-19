Müthiş bir transfer yarışının ardından Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor... Sarı-Kırmızılılar şimdi de kalan iki haftalık sürede diğer eksik bölgeleri takviye etmek için çalışıyor. Cimbom'da imzaya en yakın isim Badou Ndiaye. Senegalli yıldızın dönüşü an meselesi.

NDİAYE'DE ANLAŞMA TAMAM

Stoke City ve Ndiaye ile her konuda anlaşan yönetim pazartesi veya en geç salı transferi resmen açıklaaycak. Stoper transferindeki hedefi rota da Stoke City... Listenin ilk sırasında Bruno Martins Indi var.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

26 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için de İngiliz kulübüne teklif yapıldı. Martins Indi teklife sıcak bakarken, Stoke ile görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim de Indi'nin transferini çok istiyor.

KULİSLERDE GOMEZ İDDİASI!

Galatasaray Ndiaye ve Indi'yi kadrosuna katarsa, bir de forvet transferi yapıp noktayı koyacak. Dün kulislerde Mario Gomez'in ismi konuşulmaya başlandı. Ancak yöneticiler Alman yıldızı yalanladı..(Takvim)