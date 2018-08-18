Lig başladı, Galatasaray’da transfer çalışmaları hızlandı... UEFA kısıtlamaları ve Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle yaz boyunca piyasanın düşmesini bekleyen Sarı- Kırmızılılar, Ağustos ayının ikinci yarısında gaza bastı. Aylardır görüştüğü Emre Akbaba’yı renklerine bağlayan, Carole’yi Strasbourg’a satan Sarı-Kırmızılılar’da şimdi rota, stoper. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği 1 numaralı isim Jason Denayer. Manchester City ile çalışmalarını yürüten, Celtic ile Torino’nun yaptığı teklifleri Galatasaray’a gelmek için geri çeviren Belçikalı savunmacı, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. İngiliz deviyle temaslarını sıklaştıran Cim Bom, 1 sezonluğuna daha Denayer’i kiralayacak.

Opsiyonlu kiralama

Manchester City ile 2020’ye kadar mukavelesi olan Denayer’in kontratında satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor. Yönetimin hedefi, 1 hafta içinde Denayer’i KAP’ta açıklamak ve kadrodaki önemli bir eksikliği daha gidermek.

Metin Karabaş