Galatasaray’da stoper seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Maicon’un şimdilik takımda kalması da, arayışları bitirmedi.

Teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda, Manchester United’dan Rojo ve Sevilla’dan Kjaer ile görüşmeler yapılıyor. Tecrübeli hoca özellikle Rojo için bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho ile sıkı dost olan Terim, meslektaşından Rojo’yu kendilerine bedelsiz kiralamasını isteyecek.

Arjantinli savunmacının süre alamaması da, Galatasaray’ın elini güçlendiren detaylardan biri.

Albayrak’tan açıklama geldi

Önceki akşam Kjaer ile anlaşma sağlandığı iddiası ortaya atılsa da, Abdurrahim Albayrak tarafından kısa süre içinde bu haber yalanlanmıştı. Ancak İspanyol kulübüyle temaslar devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, yine Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak işi bitirmek istiyor. Buna karşın Sevilla’nın yüksek bir kiralama bedeli talep etmesi sebebiyle, bu transferin zora girdiği de gelen haberler arasında.