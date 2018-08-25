Galatasaray'da savunmaya iki aday: Rojo ya da Kjaer
Galatasaray'da Maicon şimdilik takımda kalsa da, stoper arayışları da aynı hızla devam ediyor. Gündemde öne çıkan iki isim var; Manchester United’dan Rojo, Sevilla’dan Kjaer... Fatih Terim’in Rojo için bizzat devreye gireceği öğrenildi.
Galatasaray’da stoper seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Maicon’un şimdilik takımda kalması da, arayışları bitirmedi.
Teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda, Manchester United’dan Rojo ve Sevilla’dan Kjaer ile görüşmeler yapılıyor. Tecrübeli hoca özellikle Rojo için bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho ile sıkı dost olan Terim, meslektaşından Rojo’yu kendilerine bedelsiz kiralamasını isteyecek.
Arjantinli savunmacının süre alamaması da, Galatasaray’ın elini güçlendiren detaylardan biri.
Albayrak’tan açıklama geldi
Önceki akşam Kjaer ile anlaşma sağlandığı iddiası ortaya atılsa da, Abdurrahim Albayrak tarafından kısa süre içinde bu haber yalanlanmıştı. Ancak İspanyol kulübüyle temaslar devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, yine Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak işi bitirmek istiyor. Buna karşın Sevilla’nın yüksek bir kiralama bedeli talep etmesi sebebiyle, bu transferin zora girdiği de gelen haberler arasında.