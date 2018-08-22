Emre Akbaba ve Badou Ndiaye hamleleriyle orta sahayı kusursuz hale getiren Galatasaray, hücumu da sağlama almak amacında. Teknik direktör Fatih Terim, Gomis kalsa dahi bir forvetin daha mutlaka takıma katılması gerektiğini söylemişti. İmparator, çift forvet sisteminde oynayabilecek, hızlı bir isim istiyor. Hocanın listesinde Arsenal’den Dany Welbeck var. İngiliz yıldız konusunda görüşmeler devam ediyor. Gündemdeki diğer oyuncu da Anthony Modeste.

Bonservisi elinde

Geçen sezon Köln’den Çin kulübü TJ Quanjian’e 29 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fransız forvet, burada çıktığı 29 maçta 9 gol 6 asistle oynadı. Ancak Çin’e alışamayan Modeste, flaş bir şekilde ayrılık kararı alıp, sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Modeste, Avrupa’da pek çok kulüple temasta. Galatasaray da bu takımlardan biri.

Almanya’da coştu

Modeste, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeye çok sıcak bakıyor. Oyuncunun menaceriyle maddi detaylar üzerinde konuşuluyor. 1.87 boyundaki Modeste, 2016- 2017 sezonunda Köln formasıyla yıldızlaşmıştı. Almanya’da toplam 45 karşılaşmaya çıkan Modeste, tam 34 kez fileleri havalandırdı. Modeste, 1 yıl önce Beşiktaş’ın da ciddi şekilde gündemine gelmişti.