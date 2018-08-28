Garry Cahill, Galatasaray’ı bekliyor... Teknik patron Fatih Terim’in talebi doğrultusunda uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın, Chelsea’nin tecrübeli futbolcusuyla el sıkıştığı öğrenildi. İngiliz kulübünde artık kadroya da alınmayan 32 yaşındaki stoperın, Galatasaray’la her konuda anlaştığı belirtiliyor. Ancak bir sorun var, o da Maicon’un durumu. Yönetim bu transferin gerçekleşmesi için Maicon’un bir başka kulübe satılmasını bekliyor.

İtalyanlar devrede iddiası

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’e transferi, evrakların gecikmesi sebebiyle son anda yatan Maicon’un, İtalya’dan birkaç kulüple temas halinde olduğu iddia edildi. Hem yabancı kontenjanında yer açılması hem de alım satım dengesinin sağlanması adına, Cahill transferinin Maicon’a bağlı olduğu ifade ediliyor.