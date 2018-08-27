Fatih Terim'in Alanyaspor maçı öncesi son taktik provada, Emre Akbaba’yı Fernando’nun yanında oyun kurucu gibi oynattığı öğrenildi.

Donk’un hafif sakatlığı, Selçuk’un formsuzluğu, Ndiaye’nin de henüz takıma katılmamış olması sebebiyle alternatif arayan Terim; merkezde Fernando, Emre Akbaba ve Belhanda’lı bir kurgu oluşturmayı planlıyor.

Muslera'nın kalesi kapalı

Sarı-Kırmızılı ekip kendi sahasında oynadığı son 4 Süper Lig maçını da gol yemeden tamamladı.

Galatasaray’ın bu alandaki en uzun serisi, 1985-1986 sezonunda 5 maçla yaşanmıştı.

8 haftadır yenebilen yok

Süper Lig’de çıktığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray’ın bileği kolay kolay bükülmüyor.

Aslan daha önce Kasım 2011 - Ocak 2012 arasında üst üste 9 galibiyet elde etmişti.