Galatasaray’da durmak yok

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında dün Aytemiz Alanyaspor’u 6-0 yenerek averajla liderliğe yükselen Galatasaray’da gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise sahada sürat çalışmasının ardından koşu yaptığı aktarıldı.

Garry Rodrigues’in tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koşu çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA