Kadrosuna stoper takviyesi yapmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Özellikle İngiliz medyasında, Sarı- Kırmızılılar’ın Chelsea’den Gary Cahill ile el sıkıştığı öne sürülüyor.

İspanyol yayın organı Vavel’in İngiltere muhabiri, Cahill’in Galatasaray’a transfer olabileceğini kaydetti. ESPN muhabiri Liam Twomey, hocası Sarri’nin Cahill için, “Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez” dediğini ileri sürdü.

61 kez milli oldu

Cahill’in de bu durumdan rahatsız olduğu ve “İstanbul söylentilerini ben de duyuyorum. Bunlar asılsız değil” açıklamasını yaptığı ifade ediliyor.

32 yaşındaki Gary Cahill, 1.93 boyunda ve 61 kez İngiltere Milli Takımı formasını giydi.