Galatasaray’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alan oyunlarında pas destek çalışması yapıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışma gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Ryan Donk’un tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.