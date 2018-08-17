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"Galatasaray Yönetimi isterse başka transfer için yardıma hazırız"

Emre Akbaba transferine sponsor olan NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, ''Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik'' dedi.

17 Ağustos 2018, Cuma 16:56
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Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak" açıklamalarından sonra görüşlerini aldığımız NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur "Forma sponsoru olduğumuz ve Galatasaray'ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Fınansal Fair Play yüzünden mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık" dedi.

ERDEN TİMUR: "DİĞER TRANSFERE DE YARDIM EDERİZ" 

Bu arada Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'ın 3, NEF'in 2 milyon Euro ödeyeceği ve Aytemiz Alanyaspor'a toplam 5 milyon Euro verileceği öğrenildi.

Timur, DHA'ya yaptığı açıklamada "Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik" dedi.

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