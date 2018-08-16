Galatasaray taraftarına kavuşuyor

Süper Lig’in açılış maçında Ankaragücü’nü 3-1 yenerek haftayı lider kapatan Sarı- Kırmızılılar, bu sezon taraftarı önüne ilk kez çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon 40 bin seyirci ortalaması tutturan Galatasaray, Göztepe karşısında taraftarı ile buluşacak. Bu doğrultuda İzmir ekibiyle oynanacak maç öncesinde dün genel satışa çıkarılan biletler adeta yok sattı. 80 TL ve 600 TL arasında değişen biletlerin tamamına yakını tükendi.

Kapalı gişe için...

Şu ana kadar kombineler dahil yaklaşık 40 bin bilet satan Sarı- Kırmızılılar, Göztepe maçını kapalı gişe oynamak istiyor. Galatasaray Yönetimi ise bu hedefi gerçekleştirebilmek adına maça gelemeyecek kombine sahiplerine biletlerini devretmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Elde kalan biletlerin ise yaklaşık 10 bin olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.