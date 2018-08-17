Galatasaray strateji değiştirdi!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalamaması, Galatasaray’ın planlarının değişmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi gelirinde yaklaşık 9 milyon euroluk artışın yaşanacak olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, transfer için şartları zorlama kararı aldı.

Yapılan planlamaya göre gruplara katılım ve yayın gelirleri ile beraber 35 milyon euroyu şimdiden garantileyen Aslan, gözünü diğer gelirlere de dikti.Galibiyetlere 2.7 milyon euro, beraberliklere ise 900 bin euro verilmesi Cim-Bom’un iştahını artırıyor. Ayrıca gruplardan çıkılması halinde gelecek 9.5 milyon euro ile beraber Galatasaray’ın başarı halindeki gelirleri tavan yapacak.

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Sarı-kırmızılı yönetim bu çerçevede transfer için yapılacak yatırımın karşılığını alacağına inanıyor. Bunun için de UEFA Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde bir operasyon yapılacak. “Sattığın kadar alabilirsin” kuralına göre hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda takviyeler yapacak.

Sarı-kırmızılı idareciler, “Galatasaray’ın diğer rakiplerine göre böyle bir gelir elde etme şansı var. Bunu da sonuna kadar zorlayacaktır. Hem ligde hem de Avrupa’da başarının parasal olarak karşılığı var” yorumunda bulundu.

Kaynak: Skorer