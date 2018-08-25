Galatasaray, Ndiaye transferinde sona yaklaştı

Ndiaye geldi geliyor... Geçen sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro’ya transfer edilen, devre arasında da 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye satılan Badou Ndiaye, Galatasaray’a kiralık olarak dönüyor.

İngiltere’de aradığını bulamayan ve takımının ligden düşmesiyle ayrılık kararı alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansını da göz önünde bulundurup Galatasaray’a tekrar gelmeyi kabul etti.

Alanya maçına yetişebilir

Fatih hoca, Ndiaye’nin hafta başında İstanbul’a geleceğini söylemişti. Ancak idari ve teknik şartlar bir türlü oluşmayınca, transfer rötar yaptı. Senegalli futbolcunun artık hafta sonunda İstanbul’da olması bekleniyor. Terim’in planı, Ndiaye’yi Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edebilmek.

Stoke’un gözü Devler Ligi’nde

Oyuncunun Cim Bom’a gelme konusunda ısrarcı davranması, Stoke cephesinin yelkenlerini de suya indirdi. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde yıldızını parlatıp daha büyük bir transfer yapma ihtimali sebebiyle, Galatasaray’ın kiralama bedeli ödememe önerisi kabul edildi. Böylece Galatasaray, Ndiaye’yi tekrar kadrosuna katarken, Finansal Fair Play konusunda da sıkıntı yaşamayacak.