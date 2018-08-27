Galatasaray Mustafa Pektemek'i istiyor! Fatih Terim onayladı

Fatih Terim’in planı forvet hattına bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak. Bu plan sonrasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ile temas kuruldu.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 08:09 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018, Pazartesi 08:15
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Forvet hattına takviye için harıl harıl çalışan Galatasaray yönetimi bir değil iki forvet peşinde. Elinde Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş bulunsa da Fatih Terim bir de yerli forvet istiyor. 

1 sezonu daha kaldı...

Transferin bitmesine kısa bir süre kala yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren yönetim, İmparator’un da talebiyle Mustafa Pektemek için nabız yokluyor. Beşiktaş ile kontratının son yılına giren oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro kazanırken G.Saray da önce Beşiktaş ile temas kurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen “Görüşebilirsiniz” yanıtı sonrasında Aslan, Mustafa Pektemek ile de pazarlıklara başlayacak.

Kaynak: Şampiy10

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