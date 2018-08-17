Galatasaray, Lionel Carole'u KAP'a bildirdi!
Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole, Fransa Ligi takımlarından Strasbourg'a transfer oldu. Galatasaray, Lionel Carole'un Strasbourg'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak için uğraştığı Lionel Carole, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'a transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 2021 yılına kadar Fransa ekibiyle sözleşme imzaladı.
Sarı-Kırmızılı ekibin bu transfer karşılığında 750 bin Euro'yu kasasına koyacağı öğrenildi.
Galatasaray, KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Lionel Carole'un Strasbourg'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.