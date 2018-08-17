Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak için uğraştığı Lionel Carole, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'a transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 2021 yılına kadar Fransa ekibiyle sözleşme imzaladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin bu transfer karşılığında 750 bin Euro'yu kasasına koyacağı öğrenildi.

Galatasaray, KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Lionel Carole'un Strasbourg'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.