Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret’i andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret’i vefatının 103. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Örnek Galatasaraylı, kulübümüzün hami başkanı, Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 103. yıl dönümünde sayı ile anıyoruz." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Vizyonu ve örnek kişiliği ile ’Fikri hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret’in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur."

AA