Eski milli kaleci Rüştü Reçber’in oğlunun, Galatasaray minik takımlarında oynarken, sosyal medyada Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşımlar bir grup Sarı-Kırmızılı taraftarın tepkisini çekti.

Bunun üzerine Galatasaray Futbol Akademisi’nden bir açıklama yapıldı ve özetle “Yaşına, rengine, inancına, dünya görüşüne ve hatta tuttuğu takıma bakmaksızın her çocuk bizim için kıymetli ve önemli. Lütfen çocuklarımıza onların da dünyasından bakalım. Lütfen daha hoşgörülü olalım” denildi.