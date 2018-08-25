Gomis'i transfer eden Al Hilal, Maicon’u da 3 milyon euro bedelle 1 seneliğine kiralayacaktı. Ancak evraklar yetişmeyince bu iş yattı. Galatasaray’da Brezilyalı yıldız da gönderilseydi 1 değil 2 stoper transferi yapılacaktı. Ancak kalınca işin rengi değişti. Yönetim, tek bir isim üzerinde yoğunlaştı. Chelsea’yle mukavelesi 2019’da tamamlanacak olan Gary Cahill için yapılan pazarlıklar hız kazandı. Taraflar arasında sadece ödeme planıyla ilgili küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

YEDEĞE GEÇECEK İSİM BELLİ

Bu transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Cahill’in gelişi sonrasında yedek kulübesine geçmesi beklenen isimse Maicon olacak. Serdar Aziz sakat veya cezalı olmadığı sürece ilk 11’deki yerini koruyacak. Sadece Serdar’da sıkıntı çıkması halinde savunmanın göbeğini Cahill ve Maicon oluşturacak. Chelsea’nin hocası Sarri’nin tecrübeli oyuncuyu istememesi, Galatasaray’ın bu transferde işini kolaylaştırdı. Bonservis bedelinin 3-4 milyon euro civarında olması bekleniyor.

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BEDELSİZ AYRILMA HAKKI

1.93 boyundaki yıldız, İngiltere Milli Takımı’nın 61 kez formasını terletti ve stoperde oynamasına rağmen tam 5 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon 27 Premier Lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, gol ve asist üretemedi. Mukavelesi bu sezon sonunda biteceği için Chelsea ondan para kazanmayı hedefledi. Satış kararı alınmasının sebeplerinden biri de buydu. Elden çıkarılamaması halinde sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacaktı. Cahill’i özellikle G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ısrarla istediği belirtildi.

Kaynak: Akşam