Galatasaray - Alanyaspor maçında 45 bin kişi bekleniyor

İlk 2 haftayı 6 puanla kapatan ve Alanyaspor karşısında 3’te 3 yapmayı hedefleyen Galatasaray’ın maçına ilgi büyük. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleye 45 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

Bilet satışlarının şu ana kadar çok iyi gittiği belirtildi.

Maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinden de biletlerini devretmeleri isteniyor.

Metro seferleri 1'e uzatıldı

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadelenin saat 21.45’te başlayacak olması nedeniyle, metro seferlerinde de düzenleme yapıldı. Metronun saat 1’e kadar açık tutulacağı, böylece taraftarların stat çıkışında rahat bir şekilde toplu taşımayı kullanabileceği açıklandı.