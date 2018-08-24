Lefter Küçükandonyadis sezonunun 3. hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Emre Akbaba açısından duygusal bir maça ev sahipliği yapılacağı haftada Galatasaray kendi taraftarının önünde galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Alanyaspor'un ise henüz ligde puanı yok. Akdeniz temsilcisinin hesapları güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak bir hava yakalamak. Terim ise oyuncularını ligde motivasyonu yüksek tutmaları konusunda hafta içinde uyarılarda bulundu.

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

27 Ağustos Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Satdymu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray’da tempo düştü

Önceki günü çift idmanla geçiren Galatasaray’da dün tempo azaldı. Sarı-Kırmızılı ekip, Alanyaspor ile pazartesi günü oynanacak lig maçının hazırlıklarına, saat 18.00’de gerçekleşen antrenmanla devam etti. İdmanın ana bölümünde çift kale maç yapılırken, teknik direktör Fatih Terim’in sık sık oyuna müdahale ettiği ve eksik gördüğü yerleri öğrencilerine tek tek anlattığı öğrenildi. Galatasaray’da hazırlıklar bugün de basına kapalı yapılacak idmanla sürecek.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Gomis veda etti! İşte son sözleri...

Rodrigues’e yoğun tedavi

Sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha takımdan uzak kalması beklenen Garry Rodrigues’in tedavisi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürüyor. Sağlık ekibinin, 27 yaşındaki futbolcuya özel bir program hazırladığı ve yıldız oyuncunun bu programa harfiyen uyduğu öğrenildi. Rodrigues, bu haftaki Alanyaspor maçında yer alamayacak. Kulüp doktorları, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu en azından bir sonraki haftada Trabzonspor deplasmanına yetiştirmeye çalışıyor.

Belhanda 11’de Feghouli yedek

Fatih hoca Alanyaspor maçının 11’ini yavaş yavaş şekillendiriyor. Tecrübeli teknik adamın, forvet arkasında yine Belhanda’ya şans tanıyacağı öğrenildi. Terim, bir süre önce gözden çıkardığı Feghouli’yi ise büyük ihtimalle yine kulübede oturtacak. Cezayirli yıldızın yerine sağ kanatta yeni transfer Emre Akbaba’nın görev yapması bekleniyor. Orta sahada da Fernando’nun yanında Selçuk İnan’ın şans bulacağı tahmin ediliyor.