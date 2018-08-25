Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Sonraki bölümde dinamik ısınmayla çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Tedavileri yapılan Garry Rodrigues ve Ryan Donk ise saha koşularına başladı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.