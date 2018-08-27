Galatasaray-Alanyaspor (CANLI)

Lefter Küçükandonyadis sezonunun 3. hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Emre Akbaba açısından duygusal bir maça ev sahipliği yapılacağı haftada Galatasaray kendi taraftarının önünde galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Alanyaspor'un ise henüz ligde puanı yok. Akdeniz temsilcisinin hesapları güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak bir hava yakalamak. Terim ise oyuncularını ligde motivasyonu yüksek tutmaları konusunda hafta içinde uyarılarda bulundu.

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Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'ndaki ses sistemi arızalandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı.

5.dakikada Emre Akbaba kısa bir sakatlık yaşadı. Faul beklenen pozisyona hakem devam dedi. Emre ayağa kalktı. Galatasaraylı taraftarlar genç futbolcuya yoğun ilgi gösteriyor.

İlk 10 dakikada geride kalırken topa daha çok sahip olan takım Galatatasaray oldu. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise rakibini kendi yarı sahasında karşılayıp kontra ataklar ile rakip yarı sahaya çıkmaya çalışıyor.

Maçın en tehlikeli atağı 15. dakikada geldi. Alanyaspor'lu Bobo'nun attğı hatalı pas Onyekuru'yu topla buluşturdu. Ceza sahası içine toğru koşusunu yapan Onyekuru, şutunu attı fakat top Haydar'da kaldı.

Düşük tempoda başlayan Galatasaray-Alanyaspor maçında 15. dakikadan itibaren tempo yükseldi.

Onyekuru'nun pozisyonunda pas hatası yapan Bobo, bu sefer Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Djalma'nın nefis ara pasında topla buluşan Brezilyalı golcü Bobo, Muslera'yı geçemedi ve takımını öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

20. dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Belhanda'nın muhteşem ara pasında yaptığı bindirme ile topla buluşan Nagatomo ortasını açtı fakat Onyekuru ceza sahası içinde topa dokunamadı.

Maçın 25. dakikasında maçın hakemi Halil Umut Meler su molası verdi.





Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

Yedekler: İsmail, Serdar Aziz, Linnes, Celil, Ozan, Ryan Donk, Selçuk, Muğdat, Yunus, Feghouli

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo

Badou Ndiaye tribünde

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N'diaye, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda maçı izledi.

Emre Akbaba ilk 11'de

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Emre Akbaba, yeni takımı ile ilk '11' deneyimini eski takımı Alanyaspor'a karşı yaşadı. Akbaba, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlamış ve daha sonra oyuna dahil olmuştu.

Terim'den tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Göztepe mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ryan Donk'un yerine Emre Akbaba'ya şans verdi. Sarı kırmızılı takım sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren ilk 11'i ile çıktı.

Aslan'ın evinde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk iki maçında MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi mağlup ederek sezona ikide iki ile başlayan Galatasaray, ligin üçüncü karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı tek lig maçında da Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor'da 3 eksik

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'da 3 oyuncu Galatasaray deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı bulunan Welinton ve Junior Fernandes'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey, sarı kırmızılı takıma karşı kadroda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Alanyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.