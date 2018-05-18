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Giray Bulak: Takımın iskeletini koruduk

Giray Bulak: Takımın iskeletini koruduk

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Adanaspor, Cihat Arslan'sız çalıştı

Adanaspor, Cihat Arslan'sız çalıştı

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Altınordu, Sinan Bakış'ı ikna edemedi

Altınordu, Sinan Bakış'ı ikna edemedi

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Adrian Regattin kampa katıldı

Adrian Regattin kampa katıldı

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Tanju Çolak Adana Demirspor'da!

Tanju Çolak Adana Demirspor'da!

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Altınordu’da "üyelik" dönemi başladı

Altınordu’da "üyelik" dönemi başladı

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Eskişehir Atatürk Stadyumu'na veda ediliyor

Eskişehir Atatürk Stadyumu'na veda ediliyor

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Giresunspor, Kayacan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Giresunspor, Kayacan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

0 Yorum
Denizlispor’da çifte imza

Denizlispor’da çifte imza

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Eskişehirspor, Hakan Aslantaş'ı transfer etti

Eskişehirspor, Hakan Aslantaş'ı transfer etti

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Beşiktaşlı Sedat yeniden Balıkesirspor Baltok’da

Beşiktaşlı Sedat yeniden Balıkesirspor Baltok’da

0 Yorum
Denizlispor'da Dimitriadis olmadı

Denizlispor'da Dimitriadis olmadı

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Altay'da ilk hedef tamam

Altay'da ilk hedef tamam

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Altınordu Anıl Koç'u transfer etti

Altınordu Anıl Koç'u transfer etti

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Eskişehirspor, Semih Güler ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, Semih Güler ile sözleşme yeniledi

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Eskişehirspor'un rotası Bülent Uygun

Eskişehirspor'un rotası Bülent Uygun

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Yasin Palaz, Altay'a gidiyor

Yasin Palaz, Altay'a gidiyor

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Elazığspor’un yeni başkanı Hacı Murat Yümlü

Elazığspor’un yeni başkanı Hacı Murat Yümlü

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Altay'da Gençer bitti, Ayite yolda

Altay'da Gençer bitti, Ayite yolda

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Kibong Mbamba, Denizlispor'da

Kibong Mbamba, Denizlispor'da

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Gazişehir'de altı futbolcuyla daha yollar ayrıldı

Gazişehir'de altı futbolcuyla daha yollar ayrıldı

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Altay'da İbrahim Akın beklemede

Altay'da İbrahim Akın beklemede

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Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da

Tunuslu Talbi, Çaykur Rizespor'da

0 Yorum
Altay'dan çifte atak

Altay'dan çifte atak

0 Yorum
Said Idazza Giresunspor’da

Said Idazza Giresunspor’da

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Gazişehir'de ilk transfer Yalçın Kılınç

Gazişehir'de ilk transfer Yalçın Kılınç

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Denizlispor’a altyapıdan takviye

Denizlispor’a altyapıdan takviye

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Gazişehir Gaziantep 4 oyuncuya imza attırdı

Gazişehir Gaziantep 4 oyuncuya imza attırdı

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Altay'da Pedro sesleri

Altay'da Pedro sesleri

0 Yorum
Elazığspor Orhan Kaynak'la sözleşme imzaladı

Elazığspor Orhan Kaynak'la sözleşme imzaladı

0 Yorum
Adana Demirspor'da Murat Sancak dönemi

Adana Demirspor'da Murat Sancak dönemi

0 Yorum
Muhammed Gönülaçar Ümraniyespor'da

Muhammed Gönülaçar Ümraniyespor'da

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Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

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Lomana LuaLua, Karabükspor'da

Lomana LuaLua, Karabükspor'da

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Denizlispor'da rota Dimitriadis

Denizlispor'da rota Dimitriadis

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Gazişehir'in yeni golcüleri topbaşı yaptı

Gazişehir'in yeni golcüleri topbaşı yaptı

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ÖNE ÇIKANLAR

34. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

18 Mayıs 2018 Cuma

  • Aytemiz Alanyaspor
    3- 2
    Antalyaspor
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    3- 2
    Kayserispor
  • Trabzonspor
    3- 0
    K. Karabük
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Bursaspor
  • Akhisar Bld.
    2- 1
    Osmanlıspor FK

19 Mayıs 2018 Cumartesi

  • Göztepe
    0- 1
    Galatasaray
  • Medipol Başakşehir
    3- 2
    Kasımpaşa
  • Beşiktaş
    5- 1
    Demir Grup Sivasspor
  • Fenerbahçe
    3- 2
    T.Konyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 34 75
2 Fenerbahçe 34 72
3 Medipol Başakşehir 34 72
4 Beşiktaş 34 71
GENİŞLET
5 Trabzonspor 34 55
6 Göztepe 34 49
7 Demir Grup Sivasspor 34 49
8 Kasımpaşa 34 46
9 Kayserispor 34 44
10 Evkur Yeni Malatyaspor 34 43
11 Teleset Mob. Akhisarspor 34 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 40
13 Bursaspor 34 39
14 Antalyaspor 34 38
15 Atiker Konyaspor 34 36
16 Osmanlıspor FK 34 33
17 Gençlerbirliği 34 33
18 Kardemir Karabükspor 34 12
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