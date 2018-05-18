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ÖNE ÇIKANLAR

34. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

18 Mayıs 2018 Cuma

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Antalyaspor
  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    K. Karabük
  • Gençlerbirliği
      -  
    Bursaspor
  • Akhisar Bld.
      -  
    Osmanlıspor FK

19 Mayıs 2018 Cumartesi

  • Göztepe
      -  
    Galatasaray
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Kasımpaşa
  • Beşiktaş
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Fenerbahçe
      -  
    T.Konyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 33 72
2 Fenerbahçe 33 69
3 Medipol Başakşehir 33 69
4 Beşiktaş 33 68
GENİŞLET
5 Trabzonspor 33 52
6 Göztepe 33 49
7 Demir Grup Sivasspor 33 49
8 Kasımpaşa 33 46
9 Kayserispor 33 44
10 Evkur Yeni Malatyaspor 33 40
11 Bursaspor 33 39
12 Teleset Mob. Akhisarspor 33 39
13 Antalyaspor 33 38
14 Aytemiz Alanyaspor 33 37
15 Atiker Konyaspor 33 36
16 Osmanlıspor FK 33 33
17 Gençlerbirliği 33 30
18 Kardemir Karabükspor 33 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »