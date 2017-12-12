Sırbistan’da şampiyon Kızılyıldız
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ÖNE ÇIKANLAR
31. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|31
|66
|2
|Medipol Başakşehir
|31
|65
|3
|Fenerbahçe
|31
|63
|4
|Beşiktaş
|31
|62
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|31
|49
|6
|Göztepe
|31
|47
|7
|Demir Grup Sivasspor
|31
|47
|8
|Kayserispor
|31
|44
|9
|Kasımpaşa
|31
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|31
|39
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|31
|36
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|31
|35
|14
|Antalyaspor
|31
|35
|15
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|31
|32
|17
|Gençlerbirliği
|31
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|31
|12
Bjk hava atıyordu, biz futbolculara fazla bonservis parası ödemedik diye? bonservisi olmayan futbolcular nasıl para ediyor?
mumubi denen arkadas sen futboldan anladigina eminmisin. bonservis vermemek farkli futbolcularin piyasa degeri farkli bir olay. bak piyasa degeri diyor . kiskancliginda bu kadarina pes valla.
Piyasa değeri demek satılsa elde edilecek gelir demek, bonservisi değil, senin de dediğin gibi ucuza aldığımız ve pahalıya sattığımız için hava atmamız normal, hadi sen git biraz futbol çalış.