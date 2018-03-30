Trabzonspor idmanında Kucka ile Merve yeniden bir araya geldi
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SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Alex kovuldu başarı kıyasına bile gerek yok
Hagi de bütün 6S taraftarlarina hirsizlar diye bagirdi edep kisilik adamlik ve futbol tartişmasiz alex kovulsada heykeli duruyo yogurtcuda
Sırf tıklanıp para kazanılsın diye attığınız manşetlerden bıktım usandım
Manşetleriniz rezalet
Tabiki Hagi adamın kariyeri belli Alex de çok önemli bir futbolcuydu kendisi bile Haginin iyi olduğunu söylüyor ama Haginin kariyeri ortada oynadığı takımlar belli....