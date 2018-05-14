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ÖNE ÇIKANLAR

33. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

11 Mayıs 2018 Cuma

  • Antalyaspor
    0- 2
    Medipol Başakşehir

12 Mayıs 2018 Cumartesi

  • Kasımpaşa
    3- 1
    Gençlerbirliği
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Göztepe
  • Galatasaray
    2- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor

13 Mayıs 2018 Pazar

  • Bursaspor
    1- 3
    Trabzonspor
  • Osmanlıspor FK
    2- 3
    Beşiktaş
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 2
    Aytemiz Alanyaspor

14 Mayıs 2018 Pazartesi

  • K. Karabük
      -  
    Fenerbahçe
  • Kayserispor
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 33 72
2 Medipol Başakşehir 33 69
3 Beşiktaş 33 68
4 Fenerbahçe 32 66
GENİŞLET
5 Trabzonspor 33 52
6 Göztepe 33 49
7 Demir Grup Sivasspor 33 49
8 Kasımpaşa 33 46
9 Kayserispor 32 44
10 Evkur Yeni Malatyaspor 33 40
11 Bursaspor 33 39
12 Antalyaspor 33 38
13 Aytemiz Alanyaspor 33 37
14 Atiker Konyaspor 33 36
15 Teleset Mob. Akhisarspor 32 36
16 Osmanlıspor FK 33 33
17 Gençlerbirliği 33 30
18 Kardemir Karabükspor 32 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »