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SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
34. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|34
|75
|2
|Fenerbahçe
|34
|72
|3
|Medipol Başakşehir
|34
|72
|4
|Beşiktaş
|34
|71
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|34
|55
|6
|Göztepe
|34
|49
|7
|Demir Grup Sivasspor
|34
|49
|8
|Kasımpaşa
|34
|46
|9
|Kayserispor
|34
|44
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|34
|43
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|34
|42
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|40
|13
|Bursaspor
|34
|39
|14
|Antalyaspor
|34
|38
|15
|Atiker Konyaspor
|34
|36
|16
|Osmanlıspor FK
|34
|33
|17
|Gençlerbirliği
|34
|33
|18
|Kardemir Karabükspor
|34
|12