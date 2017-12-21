Şimdi Beşiktaş'a ne olacak?
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ÜYE GİRİŞ DURUM
SON DAKİKA
31. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|30
|60
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|30
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
cümleten hayırlı cumalar bu gün sabahtan biraz kırgın gibiydim interneti açtıgımda inanamadım fanatik haberlerini açtıgımda gerçek olduğuna inandım imparator evine hoş geldin sen galatasaray ailesinden birisisin senin yerin bizim yanımız biz seninle mutlu oluyoruz allahıma hamd olsun ki bu günleride görmek varmış tekrar hoş geldin hocam